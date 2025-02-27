«Манчестер Сити» минимально обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Эрлинга Холанда

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте, отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей. «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке, заработав 47 очков за аналогичное количество игр.