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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити, результат 26 февраля 2025, счёт 0:1, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Сити» минимально обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Эрлинга Холанда
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 12'    

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте, отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей. «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке, заработав 47 очков за аналогичное количество игр.

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