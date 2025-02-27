«Манчестер Сити» минимально обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Эрлинга Холанда
Поделиться
Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 12'
Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте, отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
«Тоттенхэм Хотспур» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей. «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке, заработав 47 очков за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
01:11
-
00:38
-
00:30
-
00:26
-
00:22
- 26 февраля 2025
-
23:58
-
22:45
-
21:28
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
18:18
-
13:59
-
12:22
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
03:13
-
01:25
-
01:09
-
00:50
-
00:28
-
00:12
- 25 февраля 2025
-
23:26
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:14
-
20:20
-
20:08
-
19:27
-
18:42
-
17:26