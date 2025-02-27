«Манчестер Юнайтед» смог победить «Ипсвич», играя целый тайм в меньшинстве

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился полузащитник «Ипсвич Таун» Джейден Филоген. На 22-й минуте полузащитник гостей Сэми Морси отправил мяч в свои ворота. На 26-й минуте Маттейс де Лигт вывел хозяев вперёд. На 43-й минуте «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве — красную карточку получил Патрик Доргу. На 45+2-й минуте Филоген оформил дубль. На 47-й минуте Гарри Магуайр забил победный и принёс «Манчестер Юнайтед» три очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей. «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке, заработав 17 очков за аналогичное количество игр.