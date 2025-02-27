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Манчестер Юнайтед — Ипсвич Таун, результат матча 26 февраля 2025, счёт 3:2, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» смог победить «Ипсвич», играя целый тайм в меньшинстве
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Филоген – 4'     1:1 Морси – 22'     2:1 де Лигт – 26'     2:2 Филоген – 45+2'     3:2 Магуайр – 47'    
Удаления: Доргу – 43' / нет

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился полузащитник «Ипсвич Таун» Джейден Филоген. На 22-й минуте полузащитник гостей Сэми Морси отправил мяч в свои ворота. На 26-й минуте Маттейс де Лигт вывел хозяев вперёд. На 43-й минуте «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве — красную карточку получил Патрик Доргу. На 45+2-й минуте Филоген оформил дубль. На 47-й минуте Гарри Магуайр забил победный и принёс «Манчестер Юнайтед» три очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей. «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке, заработав 17 очков за аналогичное количество игр.

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