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ЦСКА близок к выкупу 50% прав на Вильягру за $ 4+1 млн — Сесар Луис Мерло

ЦСКА близок к выкупу 50% прав на Вильягру за $ 4+1 млн — Сесар Луис Мерло
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Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X (ранее Twitter).

«Ривер» очень заинтересован в переходе Родриго Вильягры в ЦСКА. Переговоры о передаче 50% прав за $ 4 млн плюс 1 млн бонусов продвигаются успешно», — написал Мерло.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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