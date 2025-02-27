«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем (Штутгарт, Германия). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте, с пенальти отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

По итогам этого матча «РБ Лейпциг» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Кубка Германии сезона-2024/2025. В следующую стадию турнира также вышли леверкузенский «Байер», «Штутгарт» и «Арминия», которые выбили «Кёльн», «Аугсбург» и «Вердер» соответственно.