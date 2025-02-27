«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии
Поделиться
Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем (Штутгарт, Германия). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 1:0.
Кубок Германии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Шешко – 69'
Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте, с пенальти отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.
По итогам этого матча «РБ Лейпциг» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Кубка Германии сезона-2024/2025. В следующую стадию турнира также вышли леверкузенский «Байер», «Штутгарт» и «Арминия», которые выбили «Кёльн», «Аугсбург» и «Вердер» соответственно.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
00:50
-
00:41
- 26 февраля 2025
-
10:38
-
00:47
- 25 февраля 2025
-
22:52
-
11:08
-
10:28
-
09:29
- 24 февраля 2025
-
08:30
-
05:18
-
00:27
-
00:21
- 23 февраля 2025
-
23:37
-
23:25
-
21:27
-
20:01
-
19:27
-
16:30
-
13:09
-
06:23
- 22 февраля 2025
-
22:48
-
22:21
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
12:29
-
11:58
-
07:40
-
00:28
-
00:23
- 21 февраля 2025
-
23:44
-
21:25
-
17:14
-
08:30
-
01:47