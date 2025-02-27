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РБ Лейпциг — Вольфсбург, результат матча 26 февраля 2025, счёт 1:0, Кубок Германии 2024-2025

«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с «Вольфсбургом» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем (Штутгарт, Германия). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 1:0.

Кубок Германии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Шешко – 69'    

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте, с пенальти отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

По итогам этого матча «РБ Лейпциг» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Кубка Германии сезона-2024/2025. В следующую стадию турнира также вышли леверкузенский «Байер», «Штутгарт» и «Арминия», которые выбили «Кёльн», «Аугсбург» и «Вердер» соответственно.

Турнирная сетка Кубка Германии
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