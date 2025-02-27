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«Арсенал» не смог забить во втором матче АПЛ подряд

«Арсенал» не смог забить во втором матче АПЛ подряд
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Арсенал» не смог забить во втором матче чемпионата Англии подряд.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

В прошлом туре «канониры» уступили «Вест Хэм Юнайтед» с минимальным счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий Джаррод Боуэн на 44-й минуте.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 54 очка после 27 матчей. На первом месте располагается «Ливерпуль», который заработал 64 очка за аналогичное количество игр.

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