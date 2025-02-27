«Арсенал» не смог забить во втором матче АПЛ подряд
Поделиться
Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Арсенал» не смог забить во втором матче чемпионата Англии подряд.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
В прошлом туре «канониры» уступили «Вест Хэм Юнайтед» с минимальным счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий Джаррод Боуэн на 44-й минуте.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 54 очка после 27 матчей. На первом месте располагается «Ливерпуль», который заработал 64 очка за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
01:11
-
00:38
-
00:30
-
00:26
-
00:22
- 26 февраля 2025
-
23:58
-
22:45
-
21:28
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
18:18
-
13:59
-
12:22
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
03:13
-
01:25
-
01:09
-
00:50
-
00:28
-
00:12
- 25 февраля 2025
-
23:26
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:14
-
20:20
-
20:08
-
19:27
-
18:42
-
17:26