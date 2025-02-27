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Результаты матчей Кубка Германии 26 февраля

Результаты матчей Кубка Германии 26 февраля
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В среду, 26 февраля, состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матчей Кубка Германии 26 февраля:

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:0.

Единственный гол забил нападающий хозяев Беньямин Шешко. Он реализовал пенальти на 69-й минуте.

Таким образом, определились все полуфиналисты Кубка Германии. Кроме «РБ Лейпциг», ранее в 1/2 финала вышли «Штутгарт», «Байер» и «Арминия».

Действующим обладателем Кубка Германии является «Байер», который в финале прошлого розыгрыша победил «Кайзерслаутерн» с минимальным счётом 1:0.

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