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«Реал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В ночь 26 на 27 февраля завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Счёт первого матча 1:0 в пользу «сливочных».

Единственный мяч в этой встрече на 19-й минуте забил бразильский нападающий «Реала» Эндрик. Результативная передача на счету английского полузащитника Джуда Беллингема.

В финал Кубка Испании выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей. Ответный матч пройдёт в Мадриде 1 апреля. Начало — в 22:30 мск.

Команда, победившая в противостоянии «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, в финале встретится с сильнейшим из пары «Барселона» — «Атлетико», где первый матч завершился вничью 4:4.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: