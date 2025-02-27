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Реал Сосьедад — Реал Мадрид, результат матча 27 февраля 2025, счёт 0:1, первый матч 1/2 финала Кубка Испании — 2024/2025

«Реал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в первом полуфинальном матче Кубка Испании
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В ночь 26 на 27 февраля завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Счёт первого матча 1:0 в пользу «сливочных».

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

Единственный мяч в этой встрече на 19-й минуте забил бразильский нападающий «Реала» Эндрик. Результативная передача на счету английского полузащитника Джуда Беллингема.

В финал Кубка Испании выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей. Ответный матч пройдёт в Мадриде 1 апреля. Начало — в 22:30 мск.

Команда, победившая в противостоянии «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, в финале встретится с сильнейшим из пары «Барселона» — «Атлетико», где первый матч завершился вничью 4:4.

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