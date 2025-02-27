«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

Завершился матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер.

«Ливерпуль» одержал третью победу за последние четыре матча. «Ньюкасл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков. «Ньюкасл» остался на шестом месте, набрав 44 очка.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэмом». Матчи пройдут 8 и 10 марта соответственно.