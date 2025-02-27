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«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Мак Аллистер – 63'    

В составе победителей забивали Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер.

«Ливерпуль» одержал третью победу за последние четыре матча. «Ньюкасл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков. «Ньюкасл» остался на шестом месте, набрав 44 очка.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэмом». Матчи пройдут 8 и 10 марта соответственно.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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