Результаты матчей 1/2 финала Кубка Испании 26 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля завершился второй матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Испании 26 февраля:

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 0:1.

Единственный гол в матче забил с передачи английского полузащитника Джуда Беллингема 18-летний бразильский нападающий мадридской команды Эндрик.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 1 апреля. В другой полуфинальной паре сойдутся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Их первая игра прошла вчера, 25 февраля, в Барселоне и завершилась результативной ничьей — 4:4.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: