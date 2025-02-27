Результаты матчей 1/2 финала Кубка Испании 26 февраля
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В ночь с 26 на 27 февраля завершился второй матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результат матча Кубка Испании 26 февраля:
- «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид — 0:1.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'
Единственный гол в матче забил с передачи английского полузащитника Джуда Беллингема 18-летний бразильский нападающий мадридской команды Эндрик.
Ответный матч между командами состоится в Мадриде 1 апреля. В другой полуфинальной паре сойдутся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Их первая игра прошла вчера, 25 февраля, в Барселоне и завершилась результативной ничьей — 4:4.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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