Результаты матчей чемпионата Англии 26 февраля

26 февраля прошли матчи 27-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Англии, 27-й тур. Результаты матчей 26 февраля

«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун» — 3:2

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:1

«Ноттингем» — «Арсенал» — 0:0

«Брентфорд» — «Эвертон» — 1:1

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 2:0

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 54 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», набрав 48 очков. В топ-5 входят «Манчестер Сити» и «Челси», набрав 47 и 46 очков соответственно.

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