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Результаты матчей 1/4 финала Кубка Италии 26 февраля: Ювентус неожиданно проиграл Эмполи и не смог выйти в полуфинал турнира

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Италии 26 февраля
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В ночь с 26 на 27 февраля, на стадии 1/4 финала Кубка Италии был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

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Турнирная сетка Кубка Италии

Результат матча Кубка Италии 26 февраля:

  • «Ювентус» — «Эмполи» — 1:1 (2:4 пен.).
Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24'     1:1 Тюрам-Юльен – 66'    

В составе победителей единственный мяч забил полузащитник «Эмполи» Юссеф Мале. У «зебр» голом отличился опорник Кефрен Тюрам, которому ассистировал форвард Рандаль Коло Муани. Отметим, победный пенальти реализовал итальянский защитник гостей Лука Мариануччи.

Таким образом, «Эмполи» стал последним четвёртым полуфиналистом Кубка Италии сезона-2024/2025. Ранее в 1/2 финала вышли «Интер», «Милан» и «Болонья».

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