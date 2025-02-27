Результаты матчей 1/4 финала Кубка Италии 26 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля, на стадии 1/4 финала Кубка Италии был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Италии 26 февраля:

«Ювентус» — «Эмполи» — 1:1 (2:4 пен.).

В составе победителей единственный мяч забил полузащитник «Эмполи» Юссеф Мале. У «зебр» голом отличился опорник Кефрен Тюрам, которому ассистировал форвард Рандаль Коло Муани. Отметим, победный пенальти реализовал итальянский защитник гостей Лука Мариануччи.

Таким образом, «Эмполи» стал последним четвёртым полуфиналистом Кубка Италии сезона-2024/2025. Ранее в 1/2 финала вышли «Интер», «Милан» и «Болонья».

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Победители футбольных турниров-2024: