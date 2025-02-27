«Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe

«Лион» подал жалобу в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP) по поводу участия грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает L'Équipe.

По данным источника, руководство «Лиона» обратилось с жалобой на правомерность Кварацхелии в минувшем матче с «ПСЖ» (2:3) Президент Лиона Джон Тектор утверждает, что переход Кварацхелии в «ПСЖ» «стал возможен исключительно благодаря финансированию клуба, противоречащему регламенту, запрещающему иностранные субсидии». Он также добавил, что «утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».

В матче с «Лионом» Кварацхелия отметился результативной передачей.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»