«Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe

«Лион» подал жалобу в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP) по поводу участия грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает L'Équipe.
По данным источника, руководство «Лиона» обратилось с жалобой на правомерность Кварацхелии в минувшем матче с «ПСЖ» (2:3) Президент Лиона Джон Тектор утверждает, что переход Кварацхелии в «ПСЖ» «стал возможен исключительно благодаря финансированию клуба, противоречащему регламенту, запрещающему иностранные субсидии». Он также добавил, что «утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».
В матче с «Лионом» Кварацхелия отметился результативной передачей.
Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»
- 27 февраля 2025
-
02:34
-
02:18
-
01:57
-
01:38
-
01:00
- 26 февраля 2025
-
22:07
-
18:50
-
13:41
-
00:31
- 25 февраля 2025
-
20:43
-
17:45
-
15:55
-
15:28
-
13:33
-
13:22
-
10:39
-
10:37
-
09:33
-
05:43
- 24 февраля 2025
-
22:38
-
22:12
-
10:40
-
09:41
-
08:30
-
07:57
-
01:47
-
00:43
- 23 февраля 2025
-
21:17
-
21:14
-
01:02
- 22 февраля 2025
-
23:33
-
20:54
-
17:48
-
16:45
-
14:31