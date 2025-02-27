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«Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe

«Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe
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«Лион» подал жалобу в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP) по поводу участия грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает L'Équipe.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 53'     0:2 Дембеле – 59'     1:2 Шерки – 83'     1:3 Хакими – 85'     2:3 Толиссо – 90+2'    

По данным источника, руководство «Лиона» обратилось с жалобой на правомерность Кварацхелии в минувшем матче с «ПСЖ» (2:3) Президент Лиона Джон Тектор утверждает, что переход Кварацхелии в «ПСЖ» «стал возможен исключительно благодаря финансированию клуба, противоречащему регламенту, запрещающему иностранные субсидии». Он также добавил, что «утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».

В матче с «Лионом» Кварацхелия отметился результативной передачей.

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