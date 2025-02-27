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Стали известны все полуфиналисты Кубка Италии — 2024/2025: все пары полуфиналов турнира

Определились все полуфиналисты Кубка Италии
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Стали известны все полуфиналисты Кубка Италии по футболу сезона-2024/2025. По итогам четвертьфиналов турнира борьбу за трофей продолжают «Интер», «Милан», «Болонья» и «Эмполи».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Милан» — «Интер» и «Эмполи» — «Болонья». В финал Кубка Италии выйдет команда, одержавшая победу по сумме двух матчей.

Все полуфинальные пары:

  • «Милан» — «Интер»
  • «Эмполи» — «Болонья»

Первые встречи этой стадии пройдут дома для «Милана» и «Эмполи» 2 апреля в 21:00 мск. Ответные игры станут домашними для «Интера» и «Болоньи». Эти матчи стартуют 23 апреля также в 21:00 мск.

Напомним, в рамках четвертьфиналов «Милан» победил «Рому» (3:1), «Интер» обыграл «Лацио» (2:0), «Эмполи» остановил «Ювентус» (1:1, 4:2 пен.), «Болонья» оставила за бортом турнира «Аталанту» (1:0).

Действующим победителем турнира является «Ювентус», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Аталанту» (1:0).

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