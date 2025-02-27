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Президент «Марселя» дисквалифицирован на 15 матчей за критику судейства

Президент «Марселя» дисквалифицирован на 15 матчей за критику судейства
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Президент «Марселя» Пабло Лонгория дисквалифицирован на 15 матчей за свои слова в адрес судейства после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Осером» (0:3).

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Осер
Осер
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Перрен – 35'     2:0 Жубал – 77'     3:0 Жубал – 90+1'    
Удаления: нет / Корнелиус – 64'

Испанский функционер выкрикивал «коррупция, настоящая коррупция» в адрес судьи Жереми Стината из-за удаления Дерека Корнелиуса.

Таким образом, Лонгория пропустит все оставшиеся матчи команды в нынешнем сезоне чемпионата Франции и часть игр в следующем сезоне.

На данный момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на 13 очков.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Нантом». Матч состоится 2 марта.

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