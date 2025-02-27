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Стали известны все участники полуфинала Кубка Франции — 2024/2025: сенсации розыгрыша, кто остался в турнире

Стали известны все участники полуфинала Кубка Франции
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Определились все полуфиналисты Кубка Франции по футболу сезона-2024/2025. По итогам четвертьфиналов турнира борьбу за трофей продолжают «Реймс», «Канн», «Дюнкерк» и «ПСЖ».

Отметим, «Дюнкерк» представляет представителем неэлитного дивизиона. Команда выступает в Лиге 2. По ходу турнира они прошли «Осер», «Агено», «Лилль» и «Брест». «Канн» также не является представителем высшего дивизиона, когда выступает в четвёртой по силе лиге — Чемпионат Насьональ 2 — Группа A. По ходу турнира «Канн» выбил «Алес», «Гренобль», «Лорьян», «Див-Кабур» и «Генгам».

Таким образом, «Реймс» и «ПСЖ» являются единственными оставшимися представителями Лиги 1 в текущем розыгрыше Кубка Франции. Ранее «Реймс» на пути к полуфиналу остановил «Стиль-Мюциг», «Монако», «Бургуэн-Жалльё» и «Анже». Парижане, в свою очередь, обыгрывали «Ланс», «Эспали Сен-Марсель», «Ле-Ман» и «Стад Брьошен».

Полуфинальные матчи турнира пройдут 2 апреля. Жеребьёвка состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 21:50 мск.

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