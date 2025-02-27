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Тьяго Мотта: сегодня «Ювентус» действительно достиг дна

Тьяго Мотта: сегодня «Ювентус» действительно достиг дна
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта раскритиковал команду после поражения в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи» (1:1, 2:4 – по пенальти).

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24'     1:1 Тюрам-Юльен – 66'    

«Нам осталось стыдно. Мне искренне стыдно за то, что мы увидели в первом тайме, и я надеюсь, что мои игроки чувствуют то же самое. Мы не можем так неправильно относиться к этому. Это было неловко, и, очевидно, это моя вина, так как я не показал своим игрокам важность матча или то, что означает эта форма. Мне стыдно за то, что я увидел сегодня от своей команды. Мне стыдно за то, что я увидел сегодня от своей команды. Сегодня мы предполагали, что пройдем, и ничего не отдали на поле. Мы ошиблись в одном, в чем в этом клубе делать категорически нельзя, а именно в отношении. Мы отыграли вратарю не менее 20 раз, не взяв на себя ответственность, не идя вперёд, всегда оглядываясь на кого-то другого. Это недопустимо.

Мы можем только извиниться перед нашими болельщиками, перед клубом, перед историей этого клуба, потому что сегодня мы действительно достигли дна», — приводит слова Мотты Football Italia.

«Эмполи» стал последним четвёртым полуфиналистом Кубка Италии сезона-2024/2025. Ранее в 1/2 финала вышли «Интер», «Милан» и «Болонья».

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