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Анчелотти рассказал о шансах Лунина сыграть в потенциальном финале Кубка Испании

Анчелотти рассказал о шансах Лунина сыграть в потенциальном финале Кубка Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре голкипера своей команды Андрея Лунина, поделившись подробностями о его возможном появлении в потенциальном финале Кубка Испании сезона-2024/2025 в случае выхода туда.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

«Выйдет ли Лунин в возможном финале Кубка Испании? В полуфинале должен был играть Лунин. Он является очень надёжным вратарём и играет хорошо, что открывает дискуссию о финале. Мне кажется, ещё слишком рано», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в первом полуфинальном матче мадридский «Реал» в гостях победил «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Лунин сыграл все 90 минут и совершил шесть сейвов.

Отметим, основным голкипером команды на данный момент является бельгиец Тибо Куртуа.

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