«Ощущения странные». Матвей Сафонов – о матче «ПСЖ» со «Стад Брьошеном»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе команды на четвертьфинальный матч Кубка Франции со «Стад Брьошеном», прокомментировал результат матча.

«Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать всё возможное. Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в шесть играх отстоял «на ноль».

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