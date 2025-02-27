«Ощущения странные». Матвей Сафонов – о матче «ПСЖ» со «Стад Брьошеном»
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе команды на четвертьфинальный матч Кубка Франции со «Стад Брьошеном», прокомментировал результат матча.
Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
0 : 7
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 16' 0:2 Рамуш – 36' 0:3 Рамуш – 49' 0:4 Дуэ – 55' 0:5 Рамуш – 58' 0:6 Маюлу – 66' 0:7 Дембеле – 85'
«Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать всё возможное. Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в шесть играх отстоял «на ноль».
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