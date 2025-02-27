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Андрей Лунин установил два достижения после полуфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»

Андрей Лунин установил два достижения после полуфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»
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Голкипера «Реала» Андрей Лунин, сыгравший «на ноль» в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0), установил два статистических достижения среди голкиперов мадридского гранда. Об этом сообщает Opta Sport.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

По информации источника, Лунин совершил шесть сейвов, что больше, чем у любого вратаря «Реала» в матче без пропущенных голов в этом сезоне во всех турнирах. Также Андрей установил рекорд по этому показателю среди всех вратарей «сливочных» в «сухих» матчах в рамках Кубка Испании с сезона-2013/2014.

Всего в текущем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей. Кроме того, украинец в четырёх встречах оставил свои ворота без пропущенных голов.

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Новости. Испания
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