Тьяго Мотта назвал виновного за вылет «Ювентуса» из Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мыслями о виновных за поражение в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи» (1:1, 2:4 — по пенальти) и вылет с турнира.

«Во всех клубах, в которых я работал, я никогда не критиковал игроков, потому что даже когда мы проигрывали, нам никогда не хватало настроя! Ответственность за вылет полностью лежит на мне. Я — тренер «Ювентуса», — приводит слова Мотты журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

«Эмполи» после победы в матче с «Ювентусом» последним вошёл в число полуфиналистов Кубка Италии текущего сезона. Ранее в эту стадию турнира пробились «Интер», «Милан» и «Болонья».

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