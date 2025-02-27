Тьяго Мотта назвал виновного за вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мыслями о виновных за поражение в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи» (1:1, 2:4 — по пенальти) и вылет с турнира.
Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24' 1:1 Тюрам-Юльен – 66'
«Во всех клубах, в которых я работал, я никогда не критиковал игроков, потому что даже когда мы проигрывали, нам никогда не хватало настроя! Ответственность за вылет полностью лежит на мне. Я — тренер «Ювентуса», — приводит слова Мотты журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).
«Эмполи» после победы в матче с «Ювентусом» последним вошёл в число полуфиналистов Кубка Италии текущего сезона. Ранее в эту стадию турнира пробились «Интер», «Милан» и «Болонья».
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