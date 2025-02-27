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Матвей Сафонов опубликовал пост на фоне выхода «ПСЖ» в полуфинал Кубка Франции

Матвей Сафонов опубликовал пост на фоне выхода «ПСЖ» в полуфинал Кубка Франции
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил несколько фотографий после разгромной победы парижан в матче четвертьфинала Кубка Франции — 2024/2025 с «Стад Брьошен» (7:0) и выхода французского гранда в полуфинал турнира.

Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
0 : 7
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 16'     0:2 Рамуш – 36'     0:3 Рамуш – 49'     0:4 Дуэ – 55'     0:5 Рамуш – 58'     0:6 Маюлу – 66'     0:7 Дембеле – 85'    

«Победа. Дорога в полуфинал», — подписал фотографии Сафонов на своей странице в соцсетях.

Фото: Из соцсетей Матвея Сафонова

Фото: Из соцсетей Матвея Сафонова

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов, а также в шести играх отстоял «на ноль».

В полуфинале Кубка Франции парижане встретятся с представляющим Лигу 1 «Реймсом», «Канном» из четвёртого дивизона или «Дюнкерком», который выступает в Лиге 2. Жеребьёвка состоится сегодня, 27 февраля.

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