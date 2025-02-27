Валерий Газзаев назвал двух главных фаворитов в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал борьбу за чемпионство и медали в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», который очень хорошо закончил первый этап чемпионата… Это реальные претенденты, между этими тремя командами небольшие разрывы. Плюс «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», которые тоже входят в обойму. Эти шесть клубов и разыграют медали. Но первая тройка будет фаворитом в борьбе за чемпионство…

Можем с точностью сказать, что «Спартак» и «Зенит» будут реально бороться за чемпионство. У них есть и состав, и игроки, которые создают конкуренцию… «Зенит» и «Спартак» — это два клуба, которые стоят особняком. Что касается «Краснодара», который никого не взял в трансферное окно, то с одной стороны, стабильность — это показатель уровня и класса, но с другой стороны, провести 12 игр на одном дыхании не так просто», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

По итогам 18 туров РПЛ — 2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Как появился «Спартак»: