«Реал» победил «Реал Сосьедад» в гостях в Кубке Испании впервые с 1964 года

Мадридский «Реал» одержал гостевую победу с минимальным счётом 1:0 в матче с баскским «Реалом Сосьедад» в рамках первого полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025. Таким образом, данная победа «сливочных» стала первой с 1964 года в розыгрыше турнира на выезде в матчах с бело-голубыми.

Отметим, до сегодняшнего матча с последней победы 61 год назад команды встречались в Сан-Себастьяне четыре раза. Все четыре матча завершились в пользу басков: 4:1 — в четвертьфинале розыгрыша-1992/1993, 1:0 — в полуфинале сезона-1987/1988, 1:0 — в полуфинале турнира — 1981/1982, а также 2:0 — в 1/8 финала кампании — 1977/1978.

Последняя победа «сливочных» в выездных матчах Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» датирована 19 мая 1964 года. Тогда в ответной игре 1/8 финала мадридский клуб победил со счётом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира (2:0 по сумме двух встреч).

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