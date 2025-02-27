Газзаев рассказал, в каком европейском чемпионате мог бы заиграть Сперцян

Советский и российский футбольный тренер Валерий Газзаев высказался об игре капитана «Краснодара», полузащитника Эдуарда Сперцяна, поделившись мнением о европейском чемпионате, в котором армянину было бы комфортно заиграть.

«В испанском чемпионате. Сперцян всё‑таки техничный, с хорошим пасом и видением поля. С результативностью — то же самое. Мне кажется, важно принять во внимание и то, что он капитан команды. На протяжении первого этапа чемпионата он в самых сложных ситуациях брал игру на себя, поэтому команда добивалась результата.

Сперцян хорошо исполняет стандарты, в целом он один из лучших игроков нашего чемпионата. Он играет стабильно не первый год. Захарян год поиграл в «Динамо», потом ещё половину и уехал. И что? В 20 лет попасть на такой уровень… Он должен был сделать всё возможное, чтобы играть в стартовом составе. Сперцян другой по характеру. Уверен, что он заиграет, но смотря в какой чемпионат уедет», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

В этом сезоне Сперцян провёл на поле 26 матчей во всех турнирах, в которых запомнился шестью забитыми голами и тремя ассистами. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. По данным, представленным на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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