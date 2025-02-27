Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» со счётом 7:0 в четвертьфинале Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в четвертьфинальном матче со «Стад Брьошен» (7:0) в Кубке Франции.

«Мне понравилось всё, абсолютно всё. Я хочу поздравить соперника, который проделал прекрасный путь до этого этапа. Мы сыграли на очень хорошем уровне, смогли делать всё, что хотели: дали игровое время одним, дали отдохнуть другим. Мы выполнили свою задачу – вышли в полуфинал, проведя отличный матч. Эта команда получает удовольствие, наслаждается игрой, независимо от соперника. Мне уже нравилось то, что команда показывала до Рождества, но после зимних каникул игра стала ещё более яркой и полной. Думаю, ключевой фактор в этом маче это состояние поля, которое позволило нам играть в свой футбол. «Стад Брьошен» хорошо оборонялся в первом тайме, но потом игроки устали, и мы смогли лучше доставлять мяч нашим нападающим Дуэ и Кварацхелии. Во втором тайме им было очень тяжело бегать без мяча, и если бы газон был хуже и замедлял игру, нам бы пришлось сложнее», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В этой встрече принял участие российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

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