Анчелотти объяснил замену Асенсио в перерыве матча с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о замене центрального защитника своей команды, воспитанника Рауля Асенсио в перерыве первого полуфинального матча Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Реалом Сосьедад» (1:0).

«Я заменил Асенсио по двум причинам: во-первых, он подвергся оскорблениям со стороны трибун (во время матча в адрес Асенсио были слышны крики: «Асенсио, умри». Прим. — «Чемпионата»), а во-вторых, у него уже была жёлтая карточка. Никому не приятно слышать кричалки вроде «Умри», и это, несомненно, шокировало его. Я решил заменить его, поскольку эмоциональное состояние могло ухудшить его игру», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, после первого тайма встречи с баскской командой Анчелотти принял решение заменить Асенсио на Лукаса Васкеса.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: