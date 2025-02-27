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Анчелотти объяснил замену Асенсио в перерыве матча с «Реалом Сосьедад»

Анчелотти объяснил замену Асенсио в перерыве матча с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о замене центрального защитника своей команды, воспитанника Рауля Асенсио в перерыве первого полуфинального матча Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

«Я заменил Асенсио по двум причинам: во-первых, он подвергся оскорблениям со стороны трибун (во время матча в адрес Асенсио были слышны крики: «Асенсио, умри». Прим. — «Чемпионата»), а во-вторых, у него уже была жёлтая карточка. Никому не приятно слышать кричалки вроде «Умри», и это, несомненно, шокировало его. Я решил заменить его, поскольку эмоциональное состояние могло ухудшить его игру», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, после первого тайма встречи с баскской командой Анчелотти принял решение заменить Асенсио на Лукаса Васкеса.

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