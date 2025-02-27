Мохамед Салах повторил личный рекорд результативности в АПЛ

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся результативной передачей в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), повторил собственный рекорд результативности в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне 32-летний Салах сыграл за клуб 28 матчей в АПЛ, в которых отметился 25 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Ранее лучший результат египтянина в чемпионате Англии был установлен в сезоне-2017/2018 форвард отметился 32 голами и 10 ассистами.

Всего во всех турнирах Салах забил 30 мячей и отдал 22 голевые передачи в 39 встречах за клуб.

Рекорды «Ливерпуля»: