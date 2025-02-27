Мохамед Салах повторил личный рекорд результативности в АПЛ
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся результативной передачей в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), повторил собственный рекорд результативности в чемпионате Англии.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Собослаи – 11' 2:0 Мак Аллистер – 63'
В нынешнем сезоне 32-летний Салах сыграл за клуб 28 матчей в АПЛ, в которых отметился 25 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Ранее лучший результат египтянина в чемпионате Англии был установлен в сезоне-2017/2018 форвард отметился 32 голами и 10 ассистами.
Всего во всех турнирах Салах забил 30 мячей и отдал 22 голевые передачи в 39 встречах за клуб.
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