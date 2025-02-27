Гвардиола назвал сильные качества Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова после матча 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Когда с ним разговариваешь, он просто смеётся, смеётся, смеётся… но при этом он очень надежный игрок. Он быстрый, невероятно быстрый, обладает отличным пасом. Он ломает линии, у него есть это умение. Ему еще нужно совершенствоваться, но ему всего 20 лет.

Я видел игроков с выдающейся скоростью, и он один из них. Люди его обожают. Он молчалив, не жалуется и очень скромен. Уверен, наши болельщики его полюбят. Было нелегко оправиться после того, что случилось на пятой минуте в матче против «Челси», но он остался спокоен и справился с этим. В последних матчах он был действительно хорош», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника