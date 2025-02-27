Бекхэм заявил, что с детства знал, что станет бизнесменом, а не футбольным тренером
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Бывший футболист, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о своих мечтах детства и о том, что знал, что после завершения профессиональной карьеры не станет тренером.
«С детства я знал, что буду известным футболистом. Я всегда знал, что в какой-то момент закончу играть и начну заниматься каким-то бизнесом, моим стремлением никогда не было тренерство», — приводит слова AS.
Напомним, на данный момент «Интер Майами» выступает в ЛЧ КОНКАКАФ. Команда в двух матчах обыграла «Спортинг Канзас-Сити» и вышла в следующий раунд турнира — 1/8 финала, где встретится с ямайской командой «Кавалер».
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