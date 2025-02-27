Радимов назвал фаворита ответного матча Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об ответном полуфинальном матче Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад», который пройдёт в Мадриде 1 апреля.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мадридский «Реал» — фаворит второго матча и серии. Однако в Кубках бывает всё, что угодно. Если «Реал Сосьедад» первым забьёт, маятник может качнуться в их сторону. Вполне допускаю, что мадридский «Реал» не попадёт в финал, но всё-таки считаю их фаворитами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил бразильский форвард Эндрик.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
05:54
-
04:26
-
03:40
-
03:30
-
02:41
-
02:29
-
01:40
-
01:31
-
00:21
- 26 февраля 2025
-
23:51
-
22:36
-
21:53
-
21:51
-
21:34
-
20:49
-
17:37
-
16:42
-
14:14
-
13:32
-
13:14
-
12:22
-
11:37
-
09:51
-
09:27
-
08:30
-
04:47
-
04:14
-
04:04
-
03:28
-
02:50
-
02:36
-
02:25
-
02:24
-
02:16
-
02:08