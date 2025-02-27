Радимов назвал фаворита ответного матча Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об ответном полуфинальном матче Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад», который пройдёт в Мадриде 1 апреля.

«Мадридский «Реал» — фаворит второго матча и серии. Однако в Кубках бывает всё, что угодно. Если «Реал Сосьедад» первым забьёт, маятник может качнуться в их сторону. Вполне допускаю, что мадридский «Реал» не попадёт в финал, но всё-таки считаю их фаворитами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил бразильский форвард Эндрик.