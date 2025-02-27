Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал фаворита ответного матча Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»

Радимов назвал фаворита ответного матча Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об ответном полуфинальном матче Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад», который пройдёт в Мадриде 1 апреля.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мадридский «Реал» — фаворит второго матча и серии. Однако в Кубках бывает всё, что угодно. Если «Реал Сосьедад» первым забьёт, маятник может качнуться в их сторону. Вполне допускаю, что мадридский «Реал» не попадёт в финал, но всё-таки считаю их фаворитами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил бразильский форвард Эндрик.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    
Материалы по теме
Анчелотти объяснил замену Асенсио в перерыве матча с «Реалом Сосьедад»
Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android