Дэвид Бекхэм раскрыл, кого считает лучшим игроком в мире

Бывший футболист, а ныне владелец «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм рассказал, что считает аргентинского нападающего своего клуба Лионеля Месси лучшим игроком в мире вне зависимости от времени.

«Я считаю, что Месси — лучший игрок в мире. Думаю, что он футболист всех времён», — приводит слова Бекхэма AS.

Напомним, на данный момент «Интер Майами» выступает в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Команда в двух матчах обыграла «Спортинг Канзас-Сити» и вышла в следующий раунд турнира — 1/8 финала, где встретится с ямайской командой «Кавалер». Аргентинский нападающий отличился голами в обоих играх с командой из Канзаса.