Радимов отреагировал на вылет «Ювентуса» от «Эмполи» в Кубке Италии

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о поражении «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи» (1:1, 2:4 — по пенальти) и вылет с турнира.

«Абсолютно заслуженная победа «Эмполи». Они владели преимуществом, особенно в первом тайме. «Ювентус» не прессинговал, плохо выходил из обороны и должен был проиграть ещё в основное время, пропустив в первом тайме больше одного гола.

Не понимаю, почему «Ювентус» решил сыграть в два нападающих, ведь ранее они так практически не играли, а прежние схемы нормально работали.

Теперь очевидно, что «Ювентус» останется без трофеев в этом сезоне. Конечно, у них новая команда в стадии перестройки, но проигрывать «Эмполи» в четвертьфинале Кубка — это за гранью», — сказал Радимов в эфире«Матч ТВ».

«Эмполи» стал последним полуфиналистом Кубка Италии — 2024/2025. Ранее в эту стадию турнира пробились «Интер», «Милан» и «Болонья».