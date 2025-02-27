Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов отреагировал на вылет «Ювентуса» от «Эмполи» в Кубке Италии

Радимов отреагировал на вылет «Ювентуса» от «Эмполи» в Кубке Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о поражении «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии с «Эмполи» (1:1, 2:4 — по пенальти) и вылет с турнира.

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24'     1:1 Тюрам-Юльен – 66'    

«Абсолютно заслуженная победа «Эмполи». Они владели преимуществом, особенно в первом тайме. «Ювентус» не прессинговал, плохо выходил из обороны и должен был проиграть ещё в основное время, пропустив в первом тайме больше одного гола.

Не понимаю, почему «Ювентус» решил сыграть в два нападающих, ведь ранее они так практически не играли, а прежние схемы нормально работали.

Теперь очевидно, что «Ювентус» останется без трофеев в этом сезоне. Конечно, у них новая команда в стадии перестройки, но проигрывать «Эмполи» в четвертьфинале Кубка — это за гранью», — сказал Радимов в эфире«Матч ТВ».

«Эмполи» стал последним полуфиналистом Кубка Италии — 2024/2025. Ранее в эту стадию турнира пробились «Интер», «Милан» и «Болонья».

Материалы по теме
Радимов назвал фаворита ответного матча Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Италия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android