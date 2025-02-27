Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал удаление новичка Доргу в матче с «Ипсвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об удалении новичка команды, датского защитника Патрика Доргу в матче 27-го тура с «Ипсвич Таун», который завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.

«У игроков могут быть ошибки, как у Патрика Доргу сегодня. Удаление произошло, потому что он хотел сыграть в мяч… Он готов к Премьер-лиге. На прошлой неделе он показал хорошую игру против «Эвертона», а сегодня критики скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю», — приводит слова Аморима издание BBC.

Напомним, на 43-й минуте «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве после красной карточки, которую получил Доргу, после того, как прямой ногой влетел в голеностоп ямайскому нападающему Омари Хатчинсону.

20-летний Доргу перешёл в стан «красных дьяволов» из «Лечче», за который он выступал с лета 2022 года. Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 35 млн за трансфер Доргу, из которых € 30 млн — фиксированная сумма и ещё € 5 млн — бонусные выплаты.