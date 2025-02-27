Журналист Балаге раскрыл подробности о будущем Месси, которого связывают с «Барселоной»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный журналист Гильем Балаге в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на желание самого аргентинца сыграть на обновлённом стадионе «Sportify Камп Ноу» Месси не перейдёт в каталонский клуб, пока во главе сине-гранатовых находится Жоан Лапорта. Балаге отмечает, что «Интер Майами» убедит Лионеля остаться.

Напомним, Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Его текущее соглашение с клубом будет действовать до конца 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского нападающего составляет € 20 млн. В основном составе «Барселоны» Лионель выступал с 2004 по 2021 год, проведя 778 матчей, забив 672 гола и сделав 303 результативные передачи.