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27 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, баскетбол, теннис, Матвей Сафонов

Матвей Сафонов сыграл «на ноль» за «ПСЖ», «Ювентус» выбыл из Кубка Италии. Главное к утру
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Российский голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции, туринский «Ювентус» проиграл по пенальти «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно уступил на ранней стадии турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Стад Брьошен» и вышел в полуфинал Кубка Франции.
  2. «Эмполи» победил «Ювентус» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Италии.
  3. Александр Зверев сенсационно проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько.
  4. ЦСКА близок к выкупу 50% прав на Вильягру за $ 4+1 млн — Сесар Луис Мерло.
  5. «Реал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
  6. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.
  7. «Манчестер Сити» минимально обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Эрлинга Холанда.
  8. «Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe.
  9. Лидер НХЛ «Виннипег» обыграл «Оттаву», продлив победную серию до 11 матчей.
  10. «Виннипег» увеличил отрыв от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ.
  11. Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дубае.
  12. Стали известны все участники полуфинала Кубка Франции.
  13. Определились все полуфиналисты Кубка Италии.
  14. 10 ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA.
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