Матвей Сафонов сыграл «на ноль» за «ПСЖ», «Ювентус» выбыл из Кубка Италии. Главное к утру
Российский голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции, туринский «Ювентус» проиграл по пенальти «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно уступил на ранней стадии турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Стад Брьошен» и вышел в полуфинал Кубка Франции.
- «Эмполи» победил «Ювентус» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Италии.
- Александр Зверев сенсационно проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько.
- ЦСКА близок к выкупу 50% прав на Вильягру за $ 4+1 млн — Сесар Луис Мерло.
- «Реал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
- «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.
- «Манчестер Сити» минимально обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Эрлинга Холанда.
- «Лион» подал жалобу на участие Кварацхелии в матче с «ПСЖ» — L'Équipe.
- Лидер НХЛ «Виннипег» обыграл «Оттаву», продлив победную серию до 11 матчей.
- «Виннипег» увеличил отрыв от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ.
- Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дубае.
- Стали известны все участники полуфинала Кубка Франции.
- Определились все полуфиналисты Кубка Италии.
- 10 ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA.
Материалы по теме
Комментарии