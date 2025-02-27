Матвей Сафонов сыграл «на ноль» за «ПСЖ», «Ювентус» выбыл из Кубка Италии. Главное к утру

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл «сухой» матч за «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции, туринский «Ювентус» проиграл по пенальти «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно уступил на ранней стадии турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».