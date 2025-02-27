Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:0).

«Очень обидно, что мы не выиграли. Эта игра сильно отличалась от предыдущей: была энергия, желание добиваться своего. Мы, конечно, пробовали много разных способов, мы доминировали в игре, за исключением одного момента во втором тайме после одного или двух прямых ударов со штрафных, когда у них что-то было в нашей штрафной, и одной или двух потерь, которые позволили им убежать, но в остальном ничего.

В тех моментах, которые мы создавали, нам не хватало завершающего паса, качества подачи и, конечно, большего количества ударов в створ, чтобы действительно победить и быть более эффективными», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».