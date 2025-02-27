Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

«Очень обидно, что мы не выиграли. Эта игра сильно отличалась от предыдущей: была энергия, желание добиваться своего. Мы, конечно, пробовали много разных способов, мы доминировали в игре, за исключением одного момента во втором тайме после одного или двух прямых ударов со штрафных, когда у них что-то было в нашей штрафной, и одной или двух потерь, которые позволили им убежать, но в остальном ничего.

В тех моментах, которые мы создавали, нам не хватало завершающего паса, качества подачи и, конечно, большего количества ударов в створ, чтобы действительно победить и быть более эффективными», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсеналу» снова больно. В матче с сенсационным «Ноттингемом» проиграли все
«Арсеналу» снова больно. В матче с сенсационным «Ноттингемом» проиграли все
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android