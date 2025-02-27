Микель Артета высказался о проблеме «Арсенала» с реализацией

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что команде не удалось забить в двух матчах подряд. «Арсенал» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0), а ранее уступил «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

«У нас есть ещё день или два, чтобы обдумать перед игрой с ПСВ все варианты, которые у нас есть, особенно против команды, которая находится в низком блоке. Даже если они прибудут и откроются, если противник будет намного лучше нас, то я, вероятно, буду в другом состоянии. Я знаю, что не хватает форварда, и я только что сказал, есть много того, как можно играть, и нам нужно найти решение, чтобы разблокировать это», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Во вторник, 4 марта, «Арсенал» сыграет с нидерландским «ПСВ Эйндховен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.