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Спортдиректор «Пари НН» рассказал, когда Марадишвили сможет выйти на поле после операции

Спортдиректор «Пари НН» рассказал, когда Марадишвили сможет выйти на поле после операции
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказался о новой травме полузащитника Константина Марадишвили.

«Мы тоже ждали возвращения Марадишвили и сильно рассчитывали на него. К сожалению, почувствовал боль в другом колене. Общались с врачами «Локомотива», которому он принадлежит, с нашими. Есть разные пути, как вести лечение в таких случаях. Можно консервативно, но мы приняли решение об операции в Мюнхене. Она была сделана в хороших условиях. Закладываем, что через четыре недели Марадишвили начнёт потихоньку тренироваться и, грубо говоря, на шесть-семь игр уже будет в той форме, которая позволит выйти на поле. Если не на 90 минут, то хотя бы на какое-то время. Конечно, мы понимаем, что он за футболист. Но он пропустил полгода, сейчас пропустит ещё под месяц-полтора. Будет тяжело, но мы приняли такое решение. Надеемся, что свою пользу он успеет принести за эту часть сезона.

Любая травма — всегда тяжело. Когда нет возможности заниматься любимым делом, всегда сложно. Думаю, что Константин соскучился. Видим, с какими эмоциями сейчас тренируется тот же Майга, который пропустил под восемь месяцев. Когда казалось, что вот-вот вернёшься, а тут опять такая история, это тяжело. Здесь очень важно в том числе нам ему помогать, поддерживать. Дай бог, что Марадишвили успеет вернуться и помочь нам», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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