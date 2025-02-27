Спортивный директор «Пари НН» Удальцов объяснил причины перехода Грулёва из «Динамо»

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов объяснил причины перехода нападающего Вячеслава Грулёва из «Динамо».

«Мы понимаем, что Слава — хороший игрок для «Пари НН», статусный футболист из большой команды. У него более 120 игр в Премьер-Лиге, под 20 забитых мячей. У нас таких ребят не много. Плюс Грулёв находится в хорошем футбольном возрасте — 25 лет. Я достаточно хорошо знаю его по совместной работе в «Динамо», это голодный до футбола игрок. Тем более он здесь был, знает, что такое Нижний Новгород, и хотел сюда вернуться. Конкуренция в «Динамо» с каждым трансферным окном становится всё больше, и Слава вряд ли там будет играть. А он играть хочет, и мы уверены, что достоин этого.

Когда увидели, что Слава доступен, пообщались с руководителями «Динамо». У него оставалось полгода по контракту, поэтому договорились о выгодном переходе. «Динамо» отдаёт игрока, который вряд ли много сыграл бы, мы приобретаем того, на кого рассчитываем, сам Грулёв едет в клуб, где гораздо больше шансов играть. Поэтому эта ситуация «win-win-win». То, что Слава — хороший футболист, сомнений не вызывает», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.