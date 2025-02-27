Слот рассказал, что его больше всего впечатлило в победе «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Больше всего меня впечатлило то, что это была наша пятая игра за 15 дней, а четыре предыдущие были не самыми простыми. Итак, «Эвертон», мы все знаем, насколько эмоциональной была игра для обеих команд, но, безусловно, и для нас, затем «Вулверхэмптон», а после две сложные выездные игры с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Выступить так, как мы выступили этим вечером, почти не упустив шанса против такой хорошей команды, как Ньюкасл, — это большой комплимент игрокам за то, как они справились с этими пятью играми за 15 дней», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».