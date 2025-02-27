Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот рассказал, что его больше всего впечатлило в победе «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Слот рассказал, что его больше всего впечатлило в победе «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Мак Аллистер – 63'    

«Больше всего меня впечатлило то, что это была наша пятая игра за 15 дней, а четыре предыдущие были не самыми простыми. Итак, «Эвертон», мы все знаем, насколько эмоциональной была игра для обеих команд, но, безусловно, и для нас, затем «Вулверхэмптон», а после две сложные выездные игры с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Выступить так, как мы выступили этим вечером, почти не упустив шанса против такой хорошей команды, как Ньюкасл, — это большой комплимент игрокам за то, как они справились с этими пятью играми за 15 дней», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Семь побед. Теперь «Ливерпуль» от золота АПЛ отделяют лишь они
Семь побед. Теперь «Ливерпуль» от золота АПЛ отделяют лишь они
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android