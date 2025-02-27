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Алеррандро: в ЦСКА все бразильцы были успешны, надеюсь пройти такой же путь

Алеррандро: в ЦСКА все бразильцы были успешны, надеюсь пройти такой же путь
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Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, что знает об успехах бразильцев в московском клубе. Форвард заявил, что хотел бы повторить путь экс-футболистов армейцев Жо и Вагнера Лава.

«Агентство, которое со мной сотрудничает, работало с Жо. Через них я узнал, что Жо успешно играл в ЦСКА, как и Вагнер Лав и другие бразильцы. Мне очень приятно, что клуб с такой теплотой и любовью относится к бразильцам. Все бразильцы в ЦСКА были успешны! Поэтому я надеюсь пройти такой же путь и оставить наследие, как Жо и Вагнер Лав», — сказал Алеррандро в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 17 февраля, ПФК ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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