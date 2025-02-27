Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Видимо, руководство устраивает нынешняя ситуация в таблице». Бубнов — о трансферах ЦСКА

«Видимо, руководство устраивает нынешняя ситуация в таблице». Бубнов — о трансферах ЦСКА
Марко Николич
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе московского ЦСКА на трансферном рынке в зимнее окно.

«ЦСКА никого не потерял по большому счёту. Уход Зделара не станет катастрофой для армейцев. Видимо, руководство армейцев устраивает нынешняя ситуация в турнирной таблице. На бумаге приобретение бразильского нападающего Алеррандро выглядит неплохим. У него хорошая статистика, но есть нюанс — поздние сроки трансфера. Любому футболисту тяжело вписаться в команду после перехода «на флажке». А здесь совершенно незнакомый чемпионат, да ещё и климатические условия непривычные», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В субботу, 1 марта, ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Эксклюзив
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android