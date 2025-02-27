«Видимо, руководство устраивает нынешняя ситуация в таблице». Бубнов — о трансферах ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе московского ЦСКА на трансферном рынке в зимнее окно.

«ЦСКА никого не потерял по большому счёту. Уход Зделара не станет катастрофой для армейцев. Видимо, руководство армейцев устраивает нынешняя ситуация в турнирной таблице. На бумаге приобретение бразильского нападающего Алеррандро выглядит неплохим. У него хорошая статистика, но есть нюанс — поздние сроки трансфера. Любому футболисту тяжело вписаться в команду после перехода «на флажке». А здесь совершенно незнакомый чемпионат, да ещё и климатические условия непривычные», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В субботу, 1 марта, ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.