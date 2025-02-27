Слот: сын сказал, что я совершил большую ошибку, заявив, что Роналду не играл в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, не кажется ли ему близким чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Команда занимает первое место в турнирной таблице, «Арсенал» отстаёт на 13 очков с игрой в запасе.

«Не знаю, потому что я об этом не думаю. Я уже думаю о «Пари Сен-Жермен». То, чего вы не знаете, но что я знаю, потому что смотрел, как они играют против «Сити», потому что мы играли с «Сити», и я впечатлён их качеством. Думаю, что они находятся в похожей ситуации, что и мы, — они почти не проиграли ни одной игры в течение долгого времени.

Хотя я не всегда прав в данных, потому что два дня назад мой сын сказал мне, что я совершил большую, большую ошибку, заявив, что Криштиану Роналду никогда не играл в Премьер-лиге! Так что я не уверен, что у «Пари Сен-Жермен» такая же ситуация, как у нас, но у них всё очень хорошо. Так что моё основное внимание сосредоточено на «Пари Сен-Жермен». Я сейчас забываю турнирную таблицу, забываю Премьер-лигу, пока мы не сыграем с «Пари Сен-Жермен», а затем я снова начну думать о Премьер-лиге», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В среду, 5 марта, «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.