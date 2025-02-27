Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, является ли «ПСЖ» командой, которую следует бояться

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 5 марта.

«Является ли «Пари Сен-Жермен» командой, которую следует бояться? Не думаю, что мы боимся команд. Не думаю, что такие клубы, как «Ливерпуль», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Реал» Мадрид» боятся соперников. Но мы определённо уважаем их, и на это есть причина, и это то, что вы только что сказали — они выиграли так много игр подряд, и у них так много качественных игроков.

Думаю, что это будет очень интересная игра для всех, кто любит футбол. Я был бы удивлён, если бы люди, которые нейтральны, смотрели другую игру, а не эту, потому что я думаю, что все — включая «Пари Сен-Жермен» и нас — с нетерпением ждут игру», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».