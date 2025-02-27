Дюпин: чем «Краснодар» хуже «Спартака»? Такой же топ-клуб

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал, что к нему проявлял интерес московский «Спартак». Вместе с тем россиянин подчеркнул, что хотел продолжить карьеру именно в «Краснодаре». Дюпин стал игроком чёрно-зелёных летом прошлого года. В пяти матчах Фонбет Кубка России за «быков» Юрий пропустил 10 мячей.

— Писали, что тебя хотел «Спартак».

— Звонили. Поблагодарил за интерес, но, повторюсь, я тогда уже всё решил (о переходе из «Рубина» в «Краснодар» — Прим. «Чемпионата»).

— Поиграть в великом «Спартаке» — разве не мечта любого мальчишки?

— А «Краснодар» чем хуже? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак». В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом, — приводит слова Дюпина Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».