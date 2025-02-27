Бубнов: хочется раскритиковать «Динамо» только за поздние трансферы

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе московского «Динамо» на трансферном рынке в зимнее окно.

«Для московского «Динамо» было важнее возвращение в строй травмированных футболистов. У команды до открытия трансферного окна был неплохой состав. Зимой клуб точечно усилился Глебовым и Касересом. Задумка понятна: в стане бело-голубых хотят укрепить оборону, чтобы меньше пропускать. Опять же, хочется раскритиковать команду только за поздние трансферы. Нужно делать это раньше, чтобы получать максимальную отдачу от игроков», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Марцела Лички набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В воскресенье, 2 марта, «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.