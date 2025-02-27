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Сергей Юран: «Оренбург» вылетит из РПЛ, а ответственен за это Слишкович

Сергей Юран: «Оренбург» вылетит из РПЛ, а ответственен за это Слишкович
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Российский тренер Сергей Юран считает, что «Оренбург» вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона. Виновником такого исхода Юран считает главного тренера команды Владимира Слишковича. На момент зимней паузы в сезоне «Оренбург» идёт на последней строчке в турнирной таблице РПЛ.

«Будет интересная борьба за выживание. Думаю, «Оренбург» вылетит в Первую лигу. А ответственен за это Слишкович, который бездарно провёл несколько игр, в том числе и с конкурентами. «Факел», «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» разыграют вторую путёвку вниз. Драка будет серьёзная! «Оренбург» на 99,9% покинет РПЛ. При этом я не сказал бы, что набор футболистов в «Оренбурге» соответствует таким результатам», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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