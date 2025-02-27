Сергей Юран: «Оренбург» вылетит из РПЛ, а ответственен за это Слишкович

Российский тренер Сергей Юран считает, что «Оренбург» вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона. Виновником такого исхода Юран считает главного тренера команды Владимира Слишковича. На момент зимней паузы в сезоне «Оренбург» идёт на последней строчке в турнирной таблице РПЛ.

«Будет интересная борьба за выживание. Думаю, «Оренбург» вылетит в Первую лигу. А ответственен за это Слишкович, который бездарно провёл несколько игр, в том числе и с конкурентами. «Факел», «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» разыграют вторую путёвку вниз. Драка будет серьёзная! «Оренбург» на 99,9% покинет РПЛ. При этом я не сказал бы, что набор футболистов в «Оренбурге» соответствует таким результатам», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.