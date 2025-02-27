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Бубнов выделил клубы из нижней части таблицы РПЛ по работе на трансферном рынке

Бубнов выделил клубы из нижней части таблицы РПЛ по работе на трансферном рынке
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе клубов из нижней части турнирной таблицы чемпионата России на трансферном рынке в зимнее окно.

«В нижней части турнирной таблицы с трансферами всё печально. Такое ощущение, что большинство клубов не переживает за сохранение прописки. Трансферная кампания «Урала» из Первой лиги выглядит на их фоне впечатляюще. Выделяются «Пари НН» и «Ахмат». Нижегородцы с такими приобретениями, скорее всего, окажутся выше зоны стыковых матчей. Грозненцы также имеют реальные шансы остаться в РПЛ без дополнительных матчей после трансферов Мелкадзе, Зорина и Диаса», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата «Пари НН» дома сыграет с «Акроном», а «Ахмат» примет «Рубин». Оба матча состоятся в субботу, 1 марта.

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