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Тарханов: не сомневаюсь, что Карпин устал — в сборной России идёт полная самоотдача

Тарханов: не сомневаюсь, что Карпин устал — в сборной России идёт полная самоотдача
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Российский специалист Александр Тарханов высказал мнение о возможных причинах ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Вокруг Карпина ходит много разной информации. Якобы московское «Динамо» хочет его назначить, если Личка не выполнит поставленные задачи. Тем более в команду перешёл Глебов. Мне кажется, Карпин до конца сезона не возглавит никакой клуб и будет заниматься только сборной России. А там уже как карта ляжет. Если будет предложение от «Динамо», он, конечно, пойдёт. Думаю, летом Карпин возглавит российский топ-клуб.

Все говорят, что российских спортсменов могут допустить на олимпийский отбор. Наверное, российский футбол тоже как-то вернут на международную арену. Уже на таком уровне Карпину нельзя тренировать клуб и сборную, ведь ему нужна какая-то передышка. Я не сомневаюсь, что Карпин устал, ведь он без отдыха совмещает посты. Хоть сборная и играет со средними командами, идёт полная самоотдача, а организм и нервная система устают», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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