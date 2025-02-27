«Барселона» интересуется возможностью трансфера Леау из «Милана» — Скира

Испанская «Барселона» заинтересована в переходе нападающего итальянского «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Барса» запросила информацию о нападающем «Милана» Рафаэле Леау. Никаких переговоров или официальных предложений пока нет, но есть интерес. В январе прошлого года Леау отклонил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии. Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2028 году (€ 7 млн в год): у него есть пункт об отступных в € 175 млн», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Италии 25-летний Рафаэл Леау провёл 23 матча, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету 10 игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.